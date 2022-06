Leistungstest für Sportler

Viernheim. Am Samstag, 11. Juni, findet die zweite Abnahme für das Sportabzeichen statt. Das teilt das Kultur- und Sportamt mit. Im Waldstadion werden die technischen Disziplinen und Laufdisziplinen abgenommen. Treffpunkt ist um 9 Uhr am Tor zum Waldstadion am Lorscher Weg. Auch die Langstrecke im Radfahren wird an diesem Tag abgenommen. Aufgrund einer Reitveranstaltung ist der Treffpunkt dafür aber um 9 Uhr in der Werner-Heisenberg-Straße und Ecke Wiesenweg – nicht an der Metropolitan Schule. Es besteht Helmpflicht.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das Kultur- und Sportamt teilt ebenfalls mit, dass der nächste Abnahmetermin am Samstag, 10. September, um eine Woche nach hinten auf Samstag, den 17. September, verschoben wird. Eine Übersicht aller Abnahmetermine gibt es unter www.viernheim.de/kultur-freizeit-sport/sport/sportabzeichen. red

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2