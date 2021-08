„Leichte“ Literatur

Viernheim. . Wer mit viel Lesestoff und dennoch leichtem Gepäck in den Urlaub fahren möchte, dem empfiehlt die Stadtbibliothek, einen Blick in ihr Online-Angebot zu werfen. In einem kostenlosen Online-Seminar am Dienstag, 17. August, 20 Uhr, erklärt der stellvertretende Abteilungsleiter Michael Silva interessierten Bürgern, was für die Nutzung der digitalen Angebote benötigt wird. Der Fokus liegt auf der Onleihe und der Verwendung der App.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zudem bietet der Vortrag eine Einführung ins digitale Sortiment der Bücherei. Anmeldungen nimmt die Stadtbibliothek per E-Mail an stadtbibliothek@viernheim.de oder unter der Nummer 06204/98 84 50 entgegen. Anschließend erhalten die Teilnehmer den Zugangslink zum Seminar. Geöffnet ist die Bücherei dienstags von 10 bis 17 Uhr, mittwochs von 14 bis 17 Uhr, donnerstags von 10 bis 13 Uhr und von 15 bis 19 Uhr, freitags von 14 bis 17 Uhr und samstags von 10 bis 12 Uhr. red