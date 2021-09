Lehrreiche Geschichten

Viernheim. Einen interessanten Vorlesenachmittag bot Patricia Weidner, Mitarbeiterin der Viernheimer Stadtbibliothek, Kindern ab drei Jahren. Mit der Präsentation der Geschichten „Wenn du dich verlaufen hast“ von Julia Volmert und „Oskar, der kleine Elefant, haut ab!“ von Wolfram Hänel endete das Sommerferienangebot für Kinder ab drei Jahren. Weidner machte aber bereits darauf aufmerksam, dass auch künftig in der Bücherei Geschichten vorgelesen werden sollen. Die Stadtbibliothek bietet kostenlos alle zwei Wochen eine Vorlesestunde für Dreijährige an. Außerdem dürfen sich die Kinder am Mittwoch, 8. September, um 14.30 Uhr auf ein weiteres Erzähltheater freuen. Worum es dabei geht, verrieten die Verantwortlichen der Bücherei aber nicht.

Erzieherinnen helfen Jonas

Bei der Geschichte „Wenn du dich verlaufen hast“ von Julia Volmert fieberten die aufmerksam zuhörenden Kinder mit Jonas mit, der zusammen mit seiner Mama auf den Markt einkaufen geht. Dort ist sehr viel los, und sie müssen oft warten. Bald wird es Jonas zu langweilig, und als seine Mama einen Moment nicht aufpasst, läuft er zum Brunnen. Aber, oh Schreck, in dem Menschengewimmel findet er seine Mama nicht mehr. Was soll er bloß machen? Da taucht plötzlich eine Kindergartengruppe auf, und die Erzieherinnen helfen ihm.

In der anderen Geschichte wird Oskar von seinen Geschwistern geärgert, woraufhin er beschließt, ans Meer zu laufen. Aber im Dschungel ist es unheimlich, und er weiß doch gar nicht, wo er hin soll. Er bekommt Hilfe von Affen, die seinen Vater und seinen Bruder holen. Gemeinsam mit ihnen kehrt Oskar nach Hause zurück. Die weiteren Vorlesetermine sind am 8. September, 22. September, 13. Oktober, 27. Oktober, 10. November, 24. November und 8. Dezember, jeweils von 14.30 bis 15.30 Uhr, geplant. Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich. Die Stadtbibliothek weist darauf hin, dass nach den aktuellen Corona-Bestimmungen die Kontaktdaten erfasst werden und die geltenden Abstandsregeln einzuhalten sind. Für Rückfragen und zur Anmeldung steht das Team per Telefon unter der Nummer 06204/98 84 50 oder per E-Mail an stadtbibliothek@viernheim.de zur Verfügung.

Öffnungszeiten: dienstags von 10 bis 17 Uhr, mittwochs von 14 bis 17 Uhr, donnerstags von 10 bis 13 Uhr und von 15 bis 19 Uhr, freitags von 14 bis 17 Uhr und samstags von 10 bis 12 Uhr. red

