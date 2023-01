Lebensmittelspende für die Tafel

Viernheim. Die Viernheimer Tafel erhielt in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder großzügige Unterstützung durch Geldspenden und Sachwerte.

Diese Zuwendungen werden auch dringender denn je gebraucht, denn die Nachfrage nach günstigen Lebensmitteln ist aufgrund der nach Viernheim infolge der vor dem Krieg und seinen Folgen geflüchteten Ukrainer und den stark gestiegenen Preisen für den Lebensunterhalt zuletzt deutlich angewachsen.

Am Montag konnten sich die Verantwortlichen des katholischen Sozialzentrums über eine ganz besondere Lebensmittelspende freuen. Reiner und Erik Baumann von der gleichnamigen Lammschlachterei in den Viernheimer Wiesen übergaben mehrere Kisten Lammlachse in einem Gesamtwert von 1500 Euro an Herbert Kohl und Volker Gassenferth von der Tafel.

„Da freuen sich unsere Kunden mit Sicherheit, ist doch gerade Lammfleisch eine besondere Spezialität, die für viele Bedürftige unerschwinglich ist. Die Lammschlachterei Baumann hat uns in der Vergangenheit immer großzügig unterstützt, solche Lebensmittel sind natürlich eine Besonderheit“, bedankte sich Gemeindereferent Herbert Kohl im Namen der Tafelkunden. Die Ware wurde noch an den beiden Ausgabetagen in dieser Woche verteilt. JR