Lebensmittelretter schützen auch das Klima

Viernheim. Viernheimerinnen und Viernheimer produzieren durchschnittlich durch ihre Lebensweise 7,42 Tonnen des Klimagases CO2 pro Jahr. Davon entfallen 17,25 Prozent auf die Ernährung. So kann auch ein klimabewusster Umgang mit Lebensmitteln zu Erreichung der Klimaziele der Bundesregierung beitragen. Diese will bis zum Jahr 2030 eine Reduktion des CO2-Ausstoßes im Vergleich zum Jahr 1990 um 65 Prozent und im Jahr 2045 sogar die Treibhaus-Neutralität erreicht haben.

Als Brundtland-Stadt mit dem erklärten Ziel, Energie zu sparen, fühlt sich Viernheim hierbei besonders angesprochen, so dass die Stadtverwaltung den „Klimathon“ ins Leben gerufen hat. Die Viernheimer sollen durch den Erwerb von Punkten bei der Bewältigung selbst gestellter Aufgaben spielerisch zu klimafreundlichem Handeln motiviert werden. Noch bis 22. November können sie bei diesem Klimathon in den sechs Disziplinen Mobilität, Ernährung, Wohnen, Konsum, Freizeit und digitales Leben Punkte sammeln.

Nachdem die Veranstaltungsreihe im Bereich „Mobilität“ mit der Fahrradwerkstatt im T.i.B „Fahrrad fit im Herbst“ begonnen hatte, stellten Michaela Zeng und Sonja Filip in einem Onlinevortrag in der Kategorie „Ernährung“ die bemerkenswerte Arbeit der Lebensmittelretter der Organisation Foodsharing in Viernheim vor.

Die Lebensmittelretter in Deutschland hatten sich im Dezember 2012 mit dem Ziel gegründet, die Wegwerfkultur von Lebensmitteln und anderen Ressourcen zu vermindern sowie die Achtsamkeit und ein Bewusstsein für den Wert von Lebensmitteln zu verbreiten. In deren Produktion steckt laut Filip nicht nur viel Arbeit. Es werden dafür auch erhebliche Mengen Wasser und andere Ressourcen, wie Diesel-Kraftstoff oder Elektrizität verbraucht. Dennoch werden in Deutschland rund 6,7 Millionen Tonnen Lebensmittel pro Jahr weggeworfen, die durchaus noch genießbar wären. Das entspricht einem Anteil von 82 Kilo pro Bundesbürger.

Ist das Mindesthaltbarkeitsdatum abgelaufen, die Verpackung – trotz intakter Innenverpackung – eingerissen, entsprechen die Lebensmittel nicht dem Schönheitsideal (braune Bananen oder unrunde Kartoffeln) oder kommen schlichtweg neue Lebensmittel, für die Platz geschaffen werden muss, werden hochwertige Lebensmittel weggeworfen.

Hier greifen nun die freiwilligen und ehrenamtlichen Helfer von Foodsharing ein. So haben sie bundesweit seit ihrer Gründung rund 58 200 Tonnen Lebensmittel aus 10 341 kooperierenden Betrieben wie Supermärkten, Bäckereien und Tafeln vor dem Wegwerfen gerettet.

30 Helfer aktiv

Im Oktober dieses Jahres hat sich die Ortsgruppe „Viernheim und Umgebung“ organisatorisch neu aufgestellt. In ihr sind rund 30 Helfer aktiv, welche die noch guten Lebensmittel bei rund 50 Betrieben und Institutionen täglich einsammeln und in den sogenannten Fairteiler stellen. Aus diesem Schrank, der hinter dem Bürgerhaus (Ecke Kreuzstraße/ Am Kurpfalzplatz) steht, können die Lebensmittel von jedermann abgeholt werden. Meist haben die Brote, das Gemüse oder die geretteten Konserven schon nach drei Stunden wieder neue Verbraucher gefunden. Sonja Filip bezeichnet die Resonanz als „enorm“, daher müssen auch nur sehr wenige Lebensmittel, welche keinen neuen Besitzer gefunden haben, entsorgt werden. kos