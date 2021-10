Lebensmittel retten statt wegwerfen

Viernheim. Im Rahmen des ersten Viernheimer Klimathons findet am Mittwoch, 20. Oktober um 19 Uhr eine Onlineveranstaltung zum Thema „Foodsharing in Viernheim“ statt. Die Foodsaver, wie die geschulten Lebensmittelretter von Foodsharing.de genannt werden, haben sich zur Aufgabe gemacht, gegen die Verschwendung von Nahrungsmitteln vorzugehen und diese vor dem Wegwerfen zu retten. Ziel ist eine Sensibilisierung und Wertschätzung im Umgang mit Lebensmitteln.

Im Fairteiler werden Lebensmittel kostenlos angeboten. © Foodsharing

In der Veranstaltung werden die Foodsaver aus Viernheim Einblicke zu den Hintergründen von Foodsharing und in die Verschwendung von Lebensmitteln geben sowie über die Abläufe und das Angebot der geretteten Lebensmittel im Fairteiler informieren.

Teilnahme kostenlos

Die Teilnahme an der Online-Veranstaltung ist kostenlos. Jedoch wird um vorherige Anmeldung bis Montag, 18. Oktober beim Brundtlandbüro gebeten. Dies ist entweder telefonisch unter der Nummer 06204 /98 83 92 oder per E-Mail an RSchaerling@viernheim.de möglich. Der Link zur Veranstaltung ist auf www.viernheim.de/klimathon zu finden.

Noch bis 22. November 2021 findet im Rahmen des Klimaschutzkonzeptes 2.0 der erste Viernheimer Klimathon statt. Über die kostenfreie App „Klimakompass“ des Münchner Unternehmens worldwatchers können sich Teilnehmende an verschiedenen Aktinen beteiligen, die zum Teil auch speziell auf Viernheim ausgelegt sind. red

Info: Nähere Informationen unter www.viernheim.de/klimathon.