Laufen und Helfen

Viernheim. Am Anfang des Projekts war Judith Hähner von vielen Zweifeln geplagt: Würde ihre Idee der Charity Walk-Wochen überhaupt in der Gemeinde angenommen? Würden sich dafür überhaupt Interessenten finden und kämen überhaupt Spenden für die karitativen Zwecke zusammen? Doch nun sieht sie ihr Projekt auf gutem Wege. Nach knapp einer Woche waren schon 210 Euro für den guten Zweck zusammengekommen.

Als aktives Mitglied der Freien evangelischen Gemeinde in Viernheim und passionierte Sportlerin – Radfahren, Halbmarathon und Fitnessstudio – ist in ihr der Wunsch aufgekommen, den durch den Corona-Lockdown geschädigten Menschen zu helfen. Als dann noch die verheerenden Überflutungen im Ahr-Tal im August dazu kamen, stand ihr Entschluss fest.

Ein Euro pro Kilometer

Mit ihrem Projekt, das bis zum 31. Dezember läuft, möchte Judith Hähner Menschen, die sich gerne in der freien Natur bewegen, dazu anregen, für jeden zurückgelegten Kilometer einen Euro für karitative Zwecke zu spenden. Einmal pro Monat soll auch eine Gemeinschaftsveranstaltung stattfinden. Es gab bereits eine Wanderung von Ladenburg in Richtung Heidelberg am Neckarufer entlang statt. Für den Oktober hat sie eine Weinwanderung ins Auge gefasst.

Über die Freie evangelische Gemeinde werden die Spenden gesammelt, die dann zu 100 Prozent an den Weinheimer Verein „Share&Save“ weitergegeben werden. Dieser sammelt nicht nur Lebensmittel von rund 150 Supermärkten ein, deren Verfallsdatum überschritten ist und verteilt sie an Bedürftige. Er unterstützt auch zahlreiche soziale Projekte. So zum Beispiel Obdachlosen-Projekte, Suppenküchen, Frauenhäuser, das Schifferkinderheim in Mannheim oder das Krebshilfe-Projekt „Onkomütze“. kos

