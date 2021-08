Laptops wiederbelebt

Viernheim. „Sie haben Spaß daran, Tote zum Leben zu erwecken“, sagt Herbert Kohl und lacht. Die „Toten“ sind in diesem Fall ältere Laptops, aussortiert von ihren Vorbesitzern. Und diejenigen, die sie wiederaufwecken - das sind acht ehrenamtliche Helfer, die einen Raum des katholischen Sozialzentrums mit einem neuen Angebot füllen: einer Computer-Werkstatt.

Durch Corona sei noch deutlicher geworden, für wie viele Dinge ein Computer wichtig ist. Nur: Nicht jeder kann sich ein neues Gerät leisten. „Wir finden aber, jeder in Viernheim sollte am digitalen Leben teilhaben können“, sagt Herbert Kohl, Gemeindereferent der katholischen Gemeinde in Viernheim. Und noch etwas ist ihm und dem Werkstatt-Team wichtig: „Dass wir Ressourcen schonen und Dinge wiederverwenden, statt alles wegzuwerfen.“

Erlös für Ersatzteile

Die wiederaufbereiteten Geräte sollen für kleines Geld an diejenigen verkauft werden, für die ein brandneues Gerät zu teuer ist und die beispielsweise einen Ausweis der Tafel vorweisen können. Andere Interessenten zahlen ein klein wenig mehr. Die Einnahmen werden für die Anschaffung von Teilen verwendet, die zur Reparatur der Laptops nötig sind.

Geöffnet ist die PC-Werkstatt im Sozialzentrum an der Stadionstraße 17 immer dienstags von 15 bis 16 Uhr. Dann können gebrauchte, aber noch funktionierende Laptops oder auch Computer-Zubehör wie Mäuse oder Tastaturen abgegeben werden und Kaufinteressierte vorbeikommen. red

