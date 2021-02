Viernheim. Die katholische Kirche sammelt gebrauchte Laptops, die an Menschen mit geringem Einkommen gespendet werden sollen. Abgegeben werden können die Geräte im Pfarrhaus an der Marienkirche. Die alten Daten werden laut einer Pressemitteilung gelöscht und ein neues Betriebssystem aufgespielt. Die Arbeiten übernimmt ein fachlich begabter Besucher des Gemeindepsychiatrischen Zentrums an der Apostelkirche. Im katholischen Sozialzentrum am Vogelpark können sich Menschen melden, die kein Geld für einen Laptop haben. Nähere Informationen gibt es bei Gemeindereferent Herbert Kohl, unter Telefon 06204/78 92 013 und per E-Mail an hkohl@katholische-kirche-viernheim.de. red