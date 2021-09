Lange Tradition bei der Kinderbetreuung

Viernheim. Fünf von insgesamt 14 Kindertagesstätten sowie ein Waldkinderkarten in Viernheim befinden sich in Trägerschaft des Ortsvereins der Arbeiterwohlfahrt (AWO). Neu hinzu kam im vergangenen Jahr die Bewegte Kindertagesstätte in der Lorscher Straße. Für diese Betreuungseinrichtung wurde ein aktueller Trägerschaftsvertrag erarbeitet und vom Magistrat im Juni 2020 genehmigt.

Die unterschiedlichen und teilweise noch aus den 70er Jahre stammenden Trägerschaftsverträge für die anderen Einrichtungen wurden nach Angaben der städtischen Presse- und Informationsstelle nun zur Vereinheitlichung auf das Muster des zuletzt abgeschlossenen Vertrages umgestellt und im Ratssaal des Rathauses von den Verantwortlichen der AWO und der Stadt Viernheim unterzeichnet. „Mit der Aktualisierung entstehen keine Änderungen bei den finanziellen Verpflichtungen“, betont die Stadtverwaltung in ihrer Mitteilung.

Beginn in der Pirmasenser Straße

Die AWO Viernheim blickt auf eine lange Tradition in der Kinderbetreuung zurück. Die ersten kommunalen Kindergärten, Kindertagesstätten, Schülerhorte und Kinderkrippen in Viernheim wurden alle in Trägerschaft der Arbeiterwohlfahrt betrieben. Den Beginn machte der erste städtische Kindergarten in der Pirmasenser Straße, noch in den 70er Jahren übergab die Stadt die Trägerschaft für zwei weitere große Kindertagesstätten und Schülerhorte an die AWO: den Kindergarten mit Hort am Kapellenberg und den Kindergarten in der Kirschenstraße. Hinzu kam das 1993 in eigener Regie erbaute „Kinderdörfel“ in der Kurt-Schumacher-Allee sowie 2002 der Waldkindergarten. Seit 2018 ist die Kita Kirschenstraße vom Land als Familienzentrum anerkannt und wird entsprechend gefördert, heißt es in der Presseerklärung abschließend. red