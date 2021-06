Lampertheimals Partner

Viernheim/Lampertheim. Das bundesweite Netzwerk „Engagierte Stadt“ wächst und wächst. Nachdem die Stadt Viernheim gemeinsam mit Weinheim, Neustadt an der Weinstraße und dem Verein Zukunft Metropolregion Rhein-Neckar (ZMRN) im Juli vergangenen Jahres dem Netzwerk beigetreten war, ist nun auch die Stadt Lampertheim dazugestoßen, um gemeinsam das ehrenamtliche Potenzial zu fördern. Der Viernheimer Bürgermeister Matthias Baaß freut sich darüber: „Vier Städte aus drei Bundesländern arbeiten gemeinsam mit dem Verein zusammen, um die Strategie zum Bürgerengagement, die sich die Metropolregion gegeben hat, umzusetzen.“

Engagierte Städte entstehen dort, wo sich überzeugte Menschen aus gemeinnützigen Organisationen, der öffentlichen Verwaltung und Unternehmen gemeinsam für das Ehrenamt vor Ort stark machen, heißt es in der Pressemitteilung aus dem Viernheimer Rathaus. Viernheim verbinde mit Lampertheim bereits seit vielen Jahren eine enge Zusammenarbeit in der Engagementförderung, wie zum Beispiel bei dem Projekt „Weiterbildung im Ehrenamt“. Sichtbares Zeichen in der Region sei der Freiwilligentag. Die dazugehörige Homepage „Wir-schaffen-was.de“ kann künftig noch als Freiwilligenbörse genutzt werden.

Zusammenarbeit verstärken

Bereits 2020 gab es mit dem Verein Zukunft Metropolregion Rhein-Neckar und den vier Städten Gespräche, wie sich die Zusammenarbeit noch erweitern lässt. „Dies jetzt alles unter der Marke ‚Engagierte Stadt’ bündeln zu können, wird die Wirkung dieses Netzwerkes nach außen noch verstärken“, so Harald Hofmann, der bei der Stadtverwaltung für die Bürgerkommune und Engagementförderung zuständig ist.

Seit Jahresbeginn waren Kommunen eingeladen, sich für das Netzwerk „Engagierte Stadt“ zu bewerben. Insgesamt sind 49 Bewerbungen aus ganz Deutschland eingegangen. Eine Jury wählte 29 Städte und Gemeinden als neue Mitglieder aus. Neu mit dabei ist auch das Land Hessen als Regionalpartner, das sich neben Rheinland-Pfalz als zweites Bundesland dem Netzwerkprogramm „Engagierte Stadt“ anschließt. red

