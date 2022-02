Eine 37 Jahre alte Frau aus Weinheim wurde am Dienstagmittag in einem Bekleidungsgeschäft im Rhein-Neckar-Zentrum in der Robert-Schuman-Straße von einer Ladendetektivin dabei beobachtet, wie sie Kinderkleidung, Modeschmuck und eine Damenhandtasche ohne zu bezahlen aus dem Laden schmuggeln wollte. Die verständigte Polizeistreife stellte bei der Überprüfung der Frau zudem fest, dass sie wegen

...