Viernheim. . Einen Online-Kurs „Babymassage für die ganze Familie“ bietet das Familienbildungswerk (FBW) am Samstag, 20. März, 14 bis 15.30 Uhr, an. Er richtet sich an Eltern von Säuglingen ab einem Alter von zehn Wochen. Hebamme Nicole Hofmann zeigt den Teilnehmern, wie man Kinder streichelt und massiert. Die indische Babymassage nach Leboyer ist laut FBW unter anderem hilfreich bei Blähungen oder Schlafproblemen. Die Gebühr beträgt zehn Euro. Anmeldungen nimmt das Familienbildungswerk unter der Telefonnummer 06204/92 96 20, per E-Mail an fbw.viernheim@bistum-mainz.de sowie über die Internetseite familienbildungswerk.de entgegen. su