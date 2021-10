Kurs zu mehr Achtsamkeit

Viernheim. Im Familienbildungswerk findet ein neuer MBSR-Achtsamkeitskurs statt. MBSR steht für „mindful based stress reduction“ („achtsamkeitsbasierende Stressreduktion“) und ist eine Selbsthilfemethode zum besseren Umgang mit Stress. Zu den Inhalten zählen Übungen zur Körperwahrnehmung, Achtsamkeitsyoga, Meditation im Sitzen und im Gehen sowie Übungen für den Alltag. Der Kurs bei Diana Weber beginnt am 14. Oktober um 19 Uhr (bis 21.30 Uhr) in Weinheim, geht über neun Termine und kostet 150 Euro inklusive Kursunterlagen und Übungs-CDs. Der Kurs wird von vielen Krankenkassen als Präventionskurs anerkannt, so dass eine Erstattung der Kursgebühr beantragt werden kann. Anmeldungen beim Familienbildungswerk Tel. 06204/9296 20, E-Mail: fbw.viernheim@bistum-mainz.de. su

