Kupferkabel gestohlen

Viernheim. Unbekannte sind in den Betriebshof der Stadtwerke in der Industriestraße eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, haben sich die Täter in der Nacht auf Freitag, 4. November, durch ein Tor Zugang auf das Gelände verschafft und Kupferkabel und hochwertige Werkzeuge gestohlen. Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen mehrere zehntausend Euro. Die Polizei vermutet, dass die Täter ihre Beute mit einem Fahrzeug abtransportiert haben. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06252/7060 in Verbindung zu setzen. red

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1