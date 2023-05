Kunterbunte Kirche

Viernheim. Die zweite Kirche Kunterbunt findet am Samstag, 6. Mai, von 10 bis 12.30 Uhr, rund um die Marienkirche in der Mannheimer Straße 18 statt. Diesmal geht es um das Thema Liebe.

Eingeladen sind alle Familien, die Kinder im Alter von drei bis neun Jahren haben, heißt es in der Ankündigung. Nach einer Willkommenszeit können die Familien gemeinsam kreative Stationen rund um das Thema Liebe besuchen. An diese Kreativzeit schließt sich eine kurze Feierzeit an, in denen auch Ergebnisse von den Kreativstationen sichtbar werden. Anschließend gibt es einen kleinen Imbiss.

Für diese Veranstaltung bittet das Vorbereitungsteam um eine Anmeldung. Diese ist auf der Homepage der katholischen Kirche Viernheim oder über den QR-Code auf dem Instagramkanal möglich. red