Viernheim. Seit einigen Tagen steht in der Albert-Schweitzer-Schule ein fünf Meter langes, doppelstöckiges Regal, auf dem kleine, selbst gebastelte Figuren wie in einer Menschenkette stehen. Das Kunstprojekt mit dem Namen „Wir halten zusammen!“ symbolisiert die gegenseitige Unterstützung der Schulgemeinschaft in schwierigen Zeiten – so wie auch während der Coronapandemie, heißt es vonseiten der Stadtverwaltung Viernheim.

AdUnit urban-intext1

Die Idee zu dem Projekt hatte Annette Ottersen, Kunstpädagogin und Mitarbeiterin des Teams der Jugendförderung an der Albert-Schweitzer-Schule, während der ersten Schulschließung im vergangenen Jahr. Der Grundgedanke hierbei war, mit den Schülerinnen und Schülern auch in Zeiten des Lockdowns den Kontakt zu halten. Gleichsam sollte ein Gefühl der Verbundenheit vermittelt werden. In dieser Zeit nahmen die Hamsterkäufe von Toilettenpapier als Ausdruck von Angst und empfundenem Mangel in Deutschland skurrile Züge an, heißt es in der Mitteilung der Stadt. Daher seien leere Toilettenpapierrollen als Teil des Kunstwerkes verwendet worden.

Aus einem negativ besetzten Material sollte so etwas Positives kreiert werden. Zudem konnte die traditionelle Bemalung von Ostereiern in der Schule nicht stattfinden. Als Symbol des wiederkehrenden Lebens und der Hoffnung sei es aber wichtig, dass dies nicht verloren gehe.

Werk als Zeichen der Solidarität

So sei die Idee von Toilettenpapier-Figuren mit Eierkopf entstanden, die Hände haltend zu einer Menschenkette zusammengestellt wurden. Das Werk soll als Zeichen der Zuversicht, Solidarität, Gestaltungswille und stärkenden Gemeinschaft verstanden werden.

AdUnit urban-intext2

Die Kinder wurden per Brief von der Jugendförderung dazu angehalten, leere Toilettenpapierrollen zu sammeln und bei Schulöffnung mitzubringen. Viele beteiligten sich und so kamen bei Schulbeginn weit über hundert Rollen zusammen. Von Oktober bis Dezember 2020 wurden die Schüler, Lehrkräfte und pädagogischen Mitarbeitenden der Albert-Schweitzer-Schule dazu animiert, individuelle Figuren zu basteln.

„Viele Schülerinnen und Schüler und auch etliche pädagogische Kräfte beteiligten sich an dem Projekt. So entstanden zahlreiche bunte, sehr unterschiedliche, fantasievolle Figuren, manche angeknackst, schräg oder unvollkommen – so wie wir Menschen eben auch sind. Und dennoch ist jeder ein willkommener Teil dieser Gemeinschaft“, erklärt Annette Ottersen. red