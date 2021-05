Kunsthaus öffnet wieder die Pforten

Viernheim. Das Kunsthaus in Viernheim öffnet wieder – niedrigere Inzidenzen im Kreis machen es möglich. Allerdings gelten, um die Sicherheit aller Besucher und Mitarbeitenden zu gewährleisten, weiterhin die Verordnungen und Hygienemaßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus.

AdUnit urban-intext1

Der Besuch erfordert eine vorherige Anmeldung, die ab sofort telefonisch unter der Nummer 0178/49 15 980 oder mit einer E-Mail an claus.bunte@kunsthaus-viernheim.de entgegengenommen werden kann. Die Besucher erhalten dann einen Termin. Dieser befindet sich in Zeitfenstern am Donnerstag und Freitag zwischen 15 und 18 Uhr und samstags zwischen 10 und 13 Uhr. Der Besuch verlangt die Einhaltung des Hygienekonzeptes und das Ausfüllen eines Erfassungsbogens zur Kontaktverfolgung vor Ort. Die Datenübermittlung kann auch bequem über die Luca-App erfolgen. Hierfür steht ein QR-Code zur Verfügung.

Projekt mit Kunstakademie

Aktuell ist „Ping Pong – 15 Dialoge“ zu sehen, das Ergebnis einer Kooperation der Künstlernachlässe Mannheim, der Freien Kunstakademie Mannheim und dem Kunstverein Viernheim. In der Ausstellung begegnen sich zwei Generationen und Kunstszenen: Die einen sind bereits verstorbene Mannheimer Künstler, deren Arbeiten die Künstlernachlässe Mannheim betreuen. Und die anderen sind Studierende der Freien Kunstakademie Mannheim (FKAM).

Die Idee hinter dem Projekt war, dass Künstler und ihre Arbeiten zum Anstoß und zur Inspirationsquelle für eigenständige künstlerische Positionen werden können. Hierbei waren die Studierenden völlig frei in dem, was sie formal, inhaltlich oder medial daraus machen. Für die Betrachtenden ergibt sich so ein spannendes Ping und Pong zwischen Vorbild und aktueller Umsetzung. Ein ständig wechselnder Blick, ein fortwährendes Hin und Her im Vergleichen und des parallel intuitiven Begreifens und Verstehens. Die Ausstellung läuft noch bis Samstag, 19. Juni. red

AdUnit urban-intext2