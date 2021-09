Kunden zeigen sich dankbar

Viernheim. „Günstig Lebensmittel bekommen“, „versorgt mich mit Essen“, „eine Hilfe für alle, die etwas brauchen“: Auf dem großen Bild stehen Kommentare zur Viernheimer Tafel. Seit 15 Jahren versorgt die Einrichtung im katholischen Sozialzentrum Menschen mit wenig Einkommen mit Nahrungsmitteln. Dieses kleine Jubiläum nutzte die Gemeinde, um sich Rückmeldungen von den Kunden zu holen.

Das Schaubild mit den Logos der Tafel, des Sozialzentrums und der katholischen Kirche war aufgeteilt in viele kleine Teile. Die Kunden waren eingeladen, auf solch einem Mosaikteilchen ihren persönlichen Kommentar abzugeben unter der Überschrift „Tafel ist für mich. . .“. Während sie auf die Ausgabe der Lebensmittel warteten, griffen die Kunden zu den Stiften und schrieben los. „Sehr gut“, war eine der meistgenannten kurzen Antworten.

Ort der Begegnung

Neben dem Abholen von Lebensmitteln dient die Ausgabe an der Tafel aber auch noch einem anderen Zweck: „Andere Menschen sehen“, „Begegnung“, „austauschen“ ist auf den Plättchen zu lesen. Eine Mosaikkachel fasst die Gedanken gut zusammen: „Ich bin sehr dankbar.“

Für die Kunden gab es aber auch eine kleine Überraschung: Das Team der Vesperstube hatte Muffins gebacken, und den gebackenen Gruß zum 15-Jährigen Bestehen bekamen die Kunden mit in ihren Warenkorb. 15 Jahre Tafel ist aber auch ein Grund, denjenigen Danke zu sagen, die den Betrieb seitdem am Laufen halten. Die katholische Kirche hatte deshalb alle Mitarbeiter der Einrichtung zu einem Dankgottesdienst im Pfarrgarten an der Apostelkirche und zu einem gemütlichen Grillabend eingeladen. su

