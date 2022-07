„Kulturfahrt“ nach Maulbronn

Viernheim. Seit Jahren bietet der Jahrgang 1940/41 seinen Mitgliedern und deren Angehörigen sowie auch Freunden unter dem Titel „Kulturfahrt“ eine Fahrt zu einem besonderen Bauwerk oder Einrichtung an. Nach der erzwungenen Pause durch Corona war in diesem Jahr das UNESCO-Weltkulturerbe Maulbronn Ziel des Ausflugs. Der Reisebus brachte die Gruppe zu dem nur 85 Kilometer entfernten Reiseziel. Das Kloster Maulbronn gilt als die am besten erhaltene Klosteranlage des Mittelalters nördlich der Alpen.

Ausgestattet mit einem Audioguide und einem Übersichtsplan bewegte sich die Gruppe durch die Klosteranlage. Die Gründung der Zisterzienserabtei Maulbronn in unmittelbarer Nähe der Salzachquellen und der Wasserscheide zwischen Rhein und Neckar erfolgte im Jahr 1147/48 noch zu Lebzeiten von Bernhard von Clairvaux, der mit allen Kräften die Verbreitung des Ordens in Europa betrieb. Er war Ratgeber von Königen und Päpsten und rief im Auftrag von Papst Eugen III. zum zweiten Kreuzzug (1147-1149) auf.

Die Jahrgangsangehörigen vor dem Kloster Maulbronn. © Jahrgang 1940/41

Der Start für den Rundgang war das „Paradies“, die Vorhalle der Klosterkirche, weil dort traditionell die Geschichte des Sündenfalls in Ausmalungen dargestellt wurde. Nach einem kurzen Blick zum Kreuzgang war die imposante Klosterkirche erreicht. Diese war nach rund dreißig Jahren Bauzeit im Jahre 1178 durch den Erzbischof Arnold von Trier eingeweiht worden. Der romanische Bau lässt erahnen, wie die Klosterkirche von Lorsch einmal ausgesehen hat, dessen Baurest, drei Pfeilerbogen des ehemaligen Atriums und die Torhalle, heute auch als Weltkulturerbe bewertet ist. Das große Kruzifix, der Lettner und das Chorgestühl prägen die Einrichtung von Laienkirche und Mönchskirche, beiden Teilen der Kirche. Durch den Kapitelsaal, vorbei am Kreuzganggarten ging es zum Brunnenhaus. Die Brunnenkapelle mit heute drei Brunnenschalen sind das markante Bild, das jedem zuerst einfällt, wenn der Name Kloster Maulbronn genannt wird.

Das Kloster wurde 1534 aufgelöst und 1556 richtete Herzog Christoph von Württemberg im Kloster eine evangelische Klosterschule ein. Nach 1806 kam zum Zweck der Ausbildung des protestantischen Pfarrernachwuchses ein Seminar hinzu. Nach so viel Baukunst und Klosterkultur war es Zeit für eine Erholung im benachbarten Café mit Kaffee und Kuchen im Schatten unter hohen Bäumen. Danach brachte der Bus die Reisegruppe nach Speyer. Im Domhof konnte bei einem frischen Trunk und gutem Essen der Tag noch einmal besprochen werden.

Die Jahrgangsangehörgen hatten noch ein besonderes Treffen. Am Sonntag trafen sich die Mitglieder in der Auferstehungskirche im Berliner Ring zu einem Dankgottesdienst, um gemeinsam den 80. Geburtstag zu feiern. Durch Corona lautete das Motto: Aufgeschoben ist aber nicht aufgehoben. Viele folgten der Einladung zur Teilnahme an den Jahrgang und seine Freunde. red