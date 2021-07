Kulturelle Begegnungen geplant

Viernheim. Die Freude bei der Jahreshauptversammlung im Skistadel macht bei Mitgliedern der Amici d’Italia große Hoffnung für die für 2022 gefassten Pläne. Während der Veranstaltung erinnerten sich die Mitglieder gerne an die große Fahrt in die Gebiete des italienischen Vulkanismus, die unmittelbar vor Beginn der Pandemie noch möglich war. Schon bei seiner Begrüßung vermittelte der Vorsitzende Gerhard Schindelbeck diese Zuversicht. Das zeigte sich auch an der zahlreichen Zahl der Teilnehmer an dieser Rückschau und dem vielversprechenden Ausblick.

Der Vorstand Vorsitzender: Gerhard Schindelbeck Stellvertretender Vorsitzender: Walter Müller Rechnerin: Lydia Haas Schriftführer: Wolfgang Knapp Beisitzer: Annette Adler-Lahres, Cornelius Fischer und Marina Winkenbach Kassenprüfer: Gabi Bugert und Claudia Venske. H.T.

In seinem Bericht erinnerte Schindelbeck auch an die spärlichen Aktivitäten in der Zeit der zunehmenden Corona-Infektionen im vergangenen Jahr. Doch bald schon konnte der Verein zu Stammtischtreffen einladen. Die Pflege der Gemeinschaft war in dieser Zeit die wichtigste Aufgabe des Vorstandes. Dazu trug vor allem auch die sorgfältige Buchführung der Schatzmeisterin Lydia Haas bei. Die einstimmige Entlastung des Vorstandes war ein Zeichen für die Wertschätzung der Arbeit des Teams.

Nach einer anstehenden Satzungsänderung war die Neuwahl des Vorstands die wichtigste Entscheidung des Abends. Die einstimmige Wahl aller Vorstandsmitglieder war auch ein Zeichen der Hoffnung auf die endgültige Überwindung der Coronakrise. Bei der Neuwahl hat sich an der Zusammensetzung des Vorstandes nichts geändert. Damit wurde der Blick bereits in die Zukunft gerichtet, denn auch in 2022 will der Vorstand für die Mitglieder außergewöhnliche kulturelle Begegnungen ermöglichen.

Ein Lob für die Treue zum Verein war die Ehrung Wilhelm Kochs, der aus Anlass seines 90. Geburtstages das Buch „Am weißen Kanal“ von Barbara Zeizinger erhielt. Der in Italien vielfach ausgezeichnete Roman schildert die dramatische Entwicklung der deutsch-italienischen Beziehungen.

Erinnerung an letzte Reise

Für eine Stunde des Erinnerns sorgten viele Bilder von der erlebnisreichen Reise zu den Orten des italienischen Vulkanismus, die gezeigt wurden. In der Zwischenzeit hatten fleißige Helfer einen Tisch mit erlesenen italienischen Spezialitäten für einen Imbiss hergerichtet. Dazu wurden erlesene italienische Weine ausgeschenkt.

Die Jahreshauptversammlung war ein vielversprechender Start des geplanten Programms für 2021/22. Schon jetzt wurden die Mitglieder wieder zu einer kulturellen Erlebnisreise nach Italien eingeladen. Ziel dieser Reise ist vom 24. April bis 1. Mai 2022 die norditalienische Region rund um die Flüsse Etsch, Brenta, Piave und Po. Selbstverständlich wird während der Erkundung dieser Region rund um Verona auch Rovigo, die Partnerstadt Viernheims, besucht. H.T.