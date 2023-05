Kulinarische Weltreise

Viernheim. Den Kurs „Vegan – geschmackvoll in Szene gesetzt“ bietet die Volkshochschule am Donnerstag, 4. Mai, 17 bis 21 Uhr, in der Küche der Alexander-von-Humboldt-Schule (AvH) an. Kursleiterin Margarita Wessel nimmt die Teilnehmer mit auf eine kulinarische Reise rund um die Welt und bereitet mit ihnen Falafel, Linsenese, Chili sin Carne, Kürbissuppe, Wraps, No-Milchreis und andere Gerichte zu. Außergewöhnliche Gewürze kommen laut Ankündigung dabei zum Einsatz. Eine verschließbare Dose, eine Schürze und ein Getränk sind mitzubringen. Die Gebühr beträgt 28 Euro, die Lebensmittel- und Materialkosten belaufen sich auf etwa 15 Euro. Anmeldungen nimmt die VHS unter der Rufnummer 06204/98 84 04 sowie über die Internetseite vhs-viernheim.de entgegen. red

