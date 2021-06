Kugel kommt in Schwung

Viernheim. Sänger und die gesamte Vereinsfamilie des MGV 1846 treffen sich am Sonntag, 4. Juli, zum traditionellen Jupp-Kreutzer-Tischkegelturnier. Die Veranstaltung findet in diesem Jahr bereits zum 16. Mal statt, erneut auf der Terrasse des Vereinshauses am Sandhöfer Weg 1a unter den aktuellen Hygienebedingungen. Beginn ist um 10 Uhr, die Siegerehrung ist für etwa 13 Uhr vorgesehen.

Der Pokal, um den es geht, wurde vor neun Jahren von Sänger Jupp Kreutzer extra für dieses Turnier gestiftet. Das Prinzip des Spiels ist einfach: Eine Schnur mit einer Kugel am Ende verbunden, wickelt sich um einen Holzpfosten, löst sich wieder und wirft mit Schwung die Kegel um. Mitmachen können nicht nur die aktiven Sänger des MGV, auch fördernde Mitglieder und interessierte Gäste sind eingeladen, am Turnier teilzunehmen. Nach dem Einspielen werden die Spieler im Losverfahren den einzelnen Spieltischen zugeordnet. Die jeweils Besten der einzelnen Tische kommen immer eine Runde weiter, bis dann im Finale der Sieger ausgespielt wird.

Erlös bleibt im Verein

Im vergangenen Jahr gewann Vereinsmitglied Nicole Kroworsch den Pokal. Sie ist in diesem Jahr die Titelverteidigerin und wird alles daran setzen, den Wanderpokal erneut zu erringen. Für Speisen und Getränke sorgen die Vereinsmitglieder. Zuletzt wurden die Einnahmen der Veranstaltungen jeweils gespendet. „In diesem Jahr wollen wir davon abweichen – da hat bestimmt jeder Verständnis dafür – und den Erlös des Turniers für die Zwecke des MGV behalten“, teilt der Verein mit. su