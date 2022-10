Künstler vor Ort

Viernheim. Die derzeitige Ausstellung „Memories“ von Kurt Adam Arnold (Bild) in der Rathausgalerie Viernheim ist an den Samstagen, 15. und 29. Oktober, zusätzlich zu den Rathausöffnungszeiten geöffnet. Das teilt das Amt für Kultur, Bildung und Soziales mit. An beiden Tagen können die ausgestellten Gemälde und Skulpturen von 11 bis 15 Uhr in Augenschein genommen werden. Der Künstler ist zu den Sonderöffnungszeiten anwesend. red (Bild: Privat)

