Künstler sorgen für beste Unterhaltung

Viernheim. In den vergangenen Monaten hatten viele Menschen nicht viel zu lachen. Mittlerweile gibt es aber wieder unterhaltsame Veranstaltungen, die an bessere Zeiten erinnern. Dazu zählt zweifellos auch die Jahrgangsfeier der 80-Jährigen, die im Skistadl für beste Unterhaltung und gute Stimmung sorgte. Die Auftritte der Künstler hat bei einigen Besuchern sicher für einen Lachmuskelkater gesorgt. Dazu gab es ein leckeres kalt-warmes Buffet und viele Gespräche mit Erinnerungen an alte Zeiten.

In seiner Begrüßungsansprache ging Jahrgangspräsident Randoald Reinhardt natürlich auf viele gemeinsame Jahre ein. „Kinder wie die Zeit verrinnt – diesen Spruch haben wir schon so oft gehört und auch benutzt. Das ist etwas mit unserem Gefühl für die Zeit, für die eigene Lebenszeit. In unserer Kindheit haben wir noch die Schrecken des Krieges mitbekommen“, erinnert sich Reinhardt.

Viele der Jahrgangsangehörigen seien ohne Väter groß geworden. Beim Einmarsch der Amerikaner hat man erstmals dunkelhäutige Menschen gesehen. „Meine ersten englischen Worte waren chocolat und chewing gum und zu Weihnachten gab es eine Orange“, verriet der Jahrgangspräsident. Anlässlich der Ernennung zur Stadt im Oktober 1948 bekamen die Schüler eine Brezel geschenkt.

Schule, Lehrzeit und Beruf, danach folgte bei vielen die Heirat. Nach alter Tradition hat man dann den Jahrgang 1940/41 konstituiert. Unvergesslich seien die zahlreichen Erinnerungen mit den Jahrgangskameraden bei Festen, Ausflügen und weiteren Aktivitäten. „Auf dem Aussiedlerhof von Albert Schneider fand bis vor einem Jahr Schlachtfeste und Grillabende statt. Im Innenhof dort steht noch immer unser 1984 gepflanzter Jahrgangsbaum. Wir haben also Wurzeln geschlagen“, fuhr Randoald Reinhardt fort.

Viel Applaus für Liedbeiträge

Für die Musik sorgten der auch in Viernheim bekannte Alleinunterhalter Joachim Schäfer, Sängerin Helen Lenzen erntete für ihre Liedbeiträge verdienten Applaus. Bauchredner Andy Knecht hatte mit seinen vorlauten Handpuppen, dem Hund Friedolin und dem Vogel Gregor bei so manch derbem Spruch die Lacher auf seiner Seite.

Auch Markus Weber als Fräulein Baumann sorgte für Heiterkeit, denn als schrullige alte Dame konnte er sich natürlich perfekt in die Befindlichkeiten der Jahrgangsangehörigen hinein versetzen. JR