Viernheim. Fritz Stier, Gründer des Viernheimer Kunstvereins, feiert am Dienstag, seinen 70. Geburtstag. „Der gebürtige Mannheimer lebt für die Kunst und die Region. Als Vorsitzender des Kunstvereins Viernheim und fachlicher Leiter des Viernheimer Kunsthauses hat er die Stadt weit über die Grenzen der Region bekannt gemacht“, heißt es in einer Würdigung der städtischen Presse- und Informationsstelle. Die Stadt habe dem Künstler und Kunstkurator viel zu verdanken, betont Bürgermeister Matthias Baaß. „Viernheim hat von seinen Ideen und seinem Engagement in besonderem Maße profitiert, seine Leistungen verdienen größte Anerkennung und Respekt.“ Die Stadt beschreibt Fritz Stier als „Medienkünstler, Kunstvermittler, Ausstellungskonzeptionist und Kurator zahlreicher Kunst- und Kulturveranstaltungen, Kunstprojekte und Festivals, Ideenlieferant und Impulsgeber“. Kunst sei für ihn Experiment und Lebenshaltung, er sei immer nah an den Menschen und den gesellschaftlichen Prozessen.

Ausstellung „Ladenhüter“

1999 gründete Stier im Gewölbekeller in der Hügelstraße den Kunstverein. Aus der Problematik leerstehender Ladengeschäfte in der Innenstadt heraus entwickelte er 2005 das Projekt „Ladenhüter“, eine Kunstausstellung, aufteilt auf mehrere Geschäfte. 2006 entstand aus dieser Idee und dank der Mithilfe der Eigentümerin Frieda Hanf das Kunsthaus in der ehemaligen Bankfiliale. Fritz Stier ist seit vielen Jahren verantwortlich für Ausstellungen zeitgenössischer Kunst. Bis heute hat er 115 Ausstellungen in Viernheim betreut, 85 davon im Kunsthaus und 30 in der Hügelstraße.

Fritz Stier, Gründer des Kunstvereins, ist 70 Jahre alt. © Caspar Oesterreich

Die große Afrika-Ausstellung mit sieben Künstlern aus mehreren Ländern Afrikas im Oktober 2006, an der der Berliner Galerist Peter Herrmann mitwirkte, fand internationale Beachtung. Selbst der damalige Bundespräsident Horst Köhler würdigte die Bedeutung der Ausstellung und die Arbeit des Kunsthauses. 2017 wurde Fritz Stier für seine hervorragenden Arbeiten und sein Engagement für die Gegenwartskunst mit dem Rudi-Baerwind-Preis ausgezeichnet. Im August 2019 feierte der Kunstverein Viernheim sein 20-jähriges Bestehen.

Zurzeit präsentiert das Kunsthaus das neue Ausstellungsformat Artbox. Bis Ende des Monats zeigen Viernheimer Künstler im Schaufenster ihre aktuellen Arbeiten. Nach den Ausstellungen von Christiane Doran, Kurt Adam Arnold und Roland Schmiddem können Passanten in der Innenstadt momentan Werke von Ingrid Schäfer-Kott bestaunen. Ab Samstag, 20. Februar, zeigt zum Abschluss der Reihe Ekkehard Vree seine Arbeiten. red

Info: Informationen unter fritzstier.de und kunsthaus-viernheim.de