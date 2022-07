Künstler-Duo zeigt Installationen

Viernheim. Im Viernheimer Kunsthaus gibt es ab Freitag, 15. Juli, wieder eine neue Ausstellung zu sehen. Unter dem Motto „Schweigen Streuen“ zeigen hier Eric Carstensen und Michael Volkmer bis zum 13. August ihre Installationen. Die beiden verstehen sich als Video- und Konzeptkünstler, die seit 1996 als das künstlerische Duo superart.tv zusammenarbeiten.

Ihre Installationen entstehen in Situ; das heißt, sie reagieren auf den vorgefundenen Ort und seine Gegebenheiten. Oftmals entstehen dazu filmische Recherchen in der Umgebung, die in die Installation mit einbezogen werden.

Beim Entstehungsprozess ihrer Videoarbeiten beweisen die beiden einen untrüglichen Instinkt, Orte und Geschehnisse zu entdecken, aufzuspüren und auf unkomplizierte Weise zu Werken zu verbinden.

Krankenhaus wird zu Filmset

So etwa in einem leerstehenden Krankenhaus, das kurzerhand zum Filmset umgebaut wurde. Oder beim heimlichen Filmen an einem Bankautomaten. Sie spielten Schach in einer öffentlichen Toilette oder ließen sich in eine Arrestzelle sperren. Ein anderes Mal begleiteten sie die Protagonisten und Protagonistinnen ihrer Dokumentationen vom Aufwachen bis zum Einschlafen.

Die Vernissage beginnt am Freitag, 15. Juli, um 19 Uhr im Viernheimer Kunsthaus. Nach einer Begrüßung durch Fritz Stier vom Kunstverein Viernheim führt die freie Kulturredakteurin Annika Wind in die Ausstellung ein. red