Viernheim. Um einen Beitrag zur verstärkten Blutspendemöglichkeit zu leisten, verdoppelt nun die Freie evangelische Gemeinde in Viernheim die Bereitstellung ihrer Räumlichkeiten für den DRK-Blutspendedienst Baden-Württemberg/Hessen aus Mannheim. So sind künftig vier Termine im Jahr möglich statt bislang zwei.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Als der Blutspendedienst im Jahr 2020 auf der Suche nach Räunlichkeiten war, richtete er auch Anfragen an Viernheimer Kirchengemeinden. Die Anfrage betraf Räume, die an Werktagen benutzbar seien und zum Blutspendetermin beheizt sein sollten. Pastor Ekhardt Hilgert sagte daraufhin spontan zu. Nachdem das DRK die Räumlichkeiten überprüft und für sehr gut befunden hatte, konnte noch im Herbst 2020 ein erster Blutspendetermin durchgeführt werden.

Erste Aktion am 3. Februar

Das DRK war im Oktober bei der Freien evangelischen Gemeinde. © O. Pietsch

In den Jahren 2021 und 2022 fanden jeweils zwei Termine in den Räumlichkeiten der Gemeinde statt. Für dieses Jahr haben nun Pastor Hilgert und Eric Max vom Blutspendedienst Baden-Württemberg/Hessen vier Termine vereinbart. Der erste findet am Freitag, 3. Februar, von 14.30 bis 19.30 Uhr statt.

Neben den Räumlichkeiten stellt die Gemeinde jeweils auch fünf ihrer Mitglieder als Betreuungspersonal und zur Registierung zur Verfügung. Für den Gesundheitscheck und die Blutentnahme stehen Ärzte und Personal des DRK bereit.

Weitere Termine für die Blutspende des DRK sind am 27. April, am 4. Juli und am 6. September. red