Kühlwein und Riedel erfolgreich

Viernheim. Auf dem Deutschland-Cup treffen die besten Schützen aus den Bundesländern aufeinander. Günther Kühlwein und Wolfgang Riedel vom Sportschützenverein Viernheim haben seit vielen Jahren in unzähligen Vorderladerwettbewerben ihr hohes schießsportliches Niveau unter Beweis gestellt. Auch diesmal war auf die Viernheimer Schützen Verlass, wie ihre Platzierungen beim Wettkampf zeigten.

Die Wettkämpfe der Kugeldisziplinen wurden bei der Privilegierten Schützengesellschaft Darmstadt ausgetragen. Veranstaltungsort bei den Flintenwettbewerben war der Wurfscheibenstand in Fürth/Odenwald.

In der Disziplin Perkussionspistole und Steinschlosspistole konnten die Hessen einen ehrenvollen dritten Platz hinter der sehr starken Konkurrenz aus den Ländern Württemberg und Bayern erringen. Wolfgang Riedel hatte mit seinen Rängen sechs und sieben in beiden Disziplinen an diesem Erfolg den größten Anteil.

Günther Kühlwein, der mit 75 Jahren zu den ältesten Spitzenschützen im Bereich der Vorderladerflinte gehört, enttäuschte auch dieses Mal nicht. Mit 47 von 50 möglichen Treffern gewann er die Einzelwertung in der Disziplin Perkussionsflinte. Die hessische Mannschaft, die neben Günther Kühlwein aus Hansjörg Obenauer und Jürgen Köhler bestand, erreichte in der Gesamtwertung den vierten Rang bei den Flintendisziplinen und konnte sich gegenüber 2019 mit der Perkussionsflinte vom sechsten auf den zweiten Rang verbessern.

Der SSV Viernheim gratuliert seinen erfolgreichen Vereinskameraden zum guten Abschneiden und dankt ihnen für ihren Trainingsfleiß. red