Kuchen und Gesang im Vogelpark

Viernheim. . „Kaffee, Kuche unn Gsang“ ist der Kuchenverkauf des Frauenchors am Sonntag, 20. Juni, überschrieben. Die Sängerinnen sind erneut zu Gast im Viernheimer Vogelpark und werden dort von 11 bis 17 Uhr selbst gebackenen Kuchen und Torten verkaufen – zum Mitnehmen für die Kaffeetafel zuhause oder unter Einhaltung aller Corona- und Abstandsregeln zum Verzehr mit einer Tasse Kaffee direkt im Park.

Der Frauenchor gratuliert an diesem Tag außerdem seinem Dirigenten Hans-Kaspar Scharf zum 20. Dirigentenjubiläum. Gegen 15 Uhr gibt es einen Auftritt der Sängerinnen an der Zooschule. Das Vogelpark-Team bietet an diesem Nachmittag auch kostenlose Führungen an. Eine Anmeldung ist erforderlich – per E-Mail an webmaster@vogelpark-viernheim.de oder telefonisch bei Christian Metzger unter der Nummer 0176/22 91 04 44. su