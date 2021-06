Kuchen und Bingo

Viernheim. Nach monatelanger Zwangspause stehen die ehrenamtlichen Mitarbeitenden nun in den Startlöchern, um die Selbstverwaltete-Begegnungs-Stätte 55+ (SBS 55+) am Schillerplatz 1 wieder zu öffnen. Ab Montag, 21. Juni, ist es soweit: Der lang vermisste Kaffee- und Kuchenduft wird wieder durch die Räume ziehen und alle Bürgerinnen und Bürger ab 55 sind eingeladen, die SBS 55+ wieder mit Leben zu füllen.

AdUnit urban-intext1

Nach vielen gemeinsamen Überlegungen unter den Ehrenamtlichen und mit den beiden Seniorenberatern der Stadt Viernheim beginnt die Einrichtung mit einer vorsichtigen Wiedereröffnung ab kommenden Montag von 14 bis 17 Uhr. Die SBS 55+ nimmt den offenen Cafébetrieb als Treffpunkt wieder auf. Ab 15 Uhr kann wieder Bingo gespielt werden.

Am Dienstagvormittag um 10.30 Uhr treffen sich die Teilnehmenden zum „Qui Gong“ und nachmittags steht der offene Treffpunkt wieder ab 14 Uhr zur Verfügung. Auch Karten- und Schachspieler können sich wieder einfinden. In der Werkstatt startet die Schnitzgruppe.

Noch keine Tanznachmittage

Am Mittwochmorgen gibt es Wandergymnastik, die um 9 Uhr an der Feierabendhalle beginnt. Auch Donnerstagmittag ab 14 Uhr ist offener Treffpunkt und ab 15 Uhr startet der Literaturkreis mit Stefan Ackermann. Die beliebten Tanznachmittage mit Live-Musik und das offene Singen werden allerdings auf unbestimmte Zeit noch nicht stattfinden können. Trotz allen Schwierigkeiten und Einschränkungen schauen die Seniorenberater Beate Preuss und Eberhard Schmitt-Helfferich gemeinsam mit den Ehrenamtlichen der Öffnung freudig entgegen: „Wir hoffen sehr, dass die Bürgerinnen und Bürger das Angebot annehmen und sich nun vor allem erst einmal freuen, dass eine Öffnung möglich ist.“

AdUnit urban-intext2

Wertbons im Einsatz

Die Öffnung der SBS 55+ kann nur unter den aktuellen Bestimmungen und mit entsprechenden Hygienemaßnahmen erfolgen. Für die Gäste bedeutet dies, dass sie am Eingang empfangen und die Kontaktdaten erfasst werden. In den Innenräumen ist das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung Pflicht. Diese kann aber dann am Tisch abgenommen werden. Zur bargeldlosen Bezahlung wurde ein Bonsystem eingeführt. Die Gäste können am Eingang einen Wertbon erwerben und damit bezahlen. Eine Anmeldung im Vorfeld ist nicht notwendig. Für Auskünfte steht das Seniorenbüro unter den Telefonnummern 06204/98 82 36 oder 98 83 36 zur Verfügung. red