Viernheim. Auch als Spitzenkandidat muss man mitunter zünftig anpacken. Zumindest bei einer Ortspartei. Just als wir mit Torben Kruhmann, dem Spitzenkandidaten der CDU Viernheim bei der Kommunalwahl im März, telefonisch verabredet sind, steht der Lkw vor seiner Tür: Kruhmann muss knapp 40 Kartons mit Wahlbroschüren ins Trockene schleppen, bevor es wieder anfängt zu regnen. Es gibt Sachzwänge, über seine persönlichen Motive zum politischen Engagement in seiner Heimatstadt und über die Ziele der CDU in der kommenden Legislaturperiode können wir später reden.

AdUnit urban-intext1

Kruhmann ist Ende Januar 29 Jahre alt geworden. Aber ein Neuling in der Politik ist er deswegen wirklich nicht. Als er 2011 zum ersten Mal bei der Kommunalwahl angetreten ist, war er mit 19 Jahren der jüngste Stadtverordnete im Parlament. Seinen Willen, politisch zu wirken, habe er bei Arbeit in der Schülervertretung der Albertus-Magnus-Schule (AMS) entwickelt, sagt Kruhmann. Mit 14 war er schon Schülersprecher. „Es war spannend und toll, sich mit einem aktiven Team in die Schulgemeinschaft einzubringen. Wir haben mit allen zusammengearbeitet: Schülern, Schulleitung und Eltern. Bei der Einführung von G8 haben wir für die Schülerschaft Position bezogen.“

Torben Kruhmann (CDU) Spitzenkandidat der CDU in Viernheim bei der Kommunalwahl am 14. März ist der 29-jährige Torben Kruhmann. Er stammt aus Viernheim, ist verheiratet und hat einen kleinen Sohn. Kruhmann hat einen Master in Finanzwirtschaft und arbeitet bei einer Privatbank in Frankfurt. Er ist seit 2011 Stadtverordneter und seit 2017 an der Spitze des CDU-Stadtverbands. Kruhmann ist stellvertretender Landesvorsitzender der Jungen Union (JU) Hessen, außerdem stellvertretender Kreisvorsitzender der CDU Bergstraße. Kruhmann spielt Fußball bei der SG und ist Mitglied der KJG. mas

Nach dem Abi sei klar gewesen, dass er sich weiter ehrenamtlich beteiligen wird. Die Wahl fiel auf die Junge Union (JU). Seit 2019 ist Kruhmann stellvertretender Landesvorsitzender der JU Hessen. Seine Wahl sei auf die CDU gefallen, „weil das Gesamtpaket am besten zu mir passt“. Es sei ohnehin nur eine Volkspartei in Frage gekommen, weil die das größte Spektrum abbilde.

Die SPD ist es nicht geworden, weil die CDU die soziale Marktwirtschaft in den Vordergrund stelle. Außerdem liege ihm das Liberale, er wolle keine Politik, die den Bürger bevormundet. „Ich bevorzuge eine Politik, die Lösungen für alle findet.“ Und das „C“ spielte auch eine Rolle: Kruhmann ist überzeugter Christ und Katholik. Seine Aktivitäten dort hätten zwar nachgelassen, aber er sei immer noch Mitglied der KJG in Viernheim.

AdUnit urban-intext2

Als das erste politsche Ziel seiner Partei für die kommenden Jahre nennt der Vater eines kleinen Babys die „umfassende Bürgerbeteiligung“. Damit hat die CDU Viernheim bereits im Dezember 2019 begonnen. „Viernheim kann mehr“ heißt der dazugehörige Slogan. Es begann mit einem Online-Video, das sich über 20 000 Menschen angeschaut haben. Dann folgte die Aufforderung an die Bürger, sich zu beteiligen, Ideen und Vorschläge einzureichen. Kruhmann: „Wir haben inzwischen über 300 Anregungen.“ Viele Menschen hätten festgestellt, dass Kommunalpolitik entgegen vieler Vorbehalte sehr wohl interessant sein könne.

Digitale Aktivität ein Vorteil

Sich auf digitalen Kanälen zu tummeln, habe sich bereits ausgezahlt, sagt der Spitzenkandidat. Jetzt erst recht, wo wegen der Pandemie-Beschränkungen ein klassischer Wahlkampf mit Infoständen und Hausbesuchen nicht möglich ist. „Wir haben allein auf Facebook unter ,Viernheim kann mehr‘ über 800 Follower. Die können wir jederzeit ansprechen.“ Trotzdem habe sich die CDU vorbereitet: „Sobald es möglich ist, können wir auch Haustürwahlkampf machen.“

AdUnit urban-intext3

Die Einrichtung einer Bauernhof-Kita gehört auch zum Programm der CDU. Das Konzept gehe über das des Waldkindergartens, den es schon gibt, hinaus, sagt Kruhmann. Hier seien die Kinder naturnah betreut, auch ganztags, zudem gebe es ein festes Gebäude. Der Kontakt zur Inhaberin eines ehemaligen Bauernhofs in Viernheim bestehe bereits. Auch hätten schon vier private Träger ihr Interesse angemeldet. Seine Partei könne sich aber auch eine städtische Trägerschaft vorstellen.

AdUnit urban-intext4

Den Hessentag 2027 wieder nach Viernheim zu holen, ist ein weiteres Ziel. Bis dahin seien die Termine vergeben. Aber 2027 eigne sich auch, weil Viernheim dann 1250 Jahre feiert. Von den zehn Tagen verspricht sich die CDU gehörige wirtschaftliche Impulse genauso wie eine soziale und identitätsstiftende Breitenwirkung. Ganz zu schweigen von den bis zu sechs Millionen Euro an Fördergeldern. Stecke man die in bleibende infrastrukturelle Projekte, profitiere Viernheim dauerhaft davon. „Aber eines ist klar“, sagt Kruhmann, „das kann nicht der Hessentag der CDU sein. Dahinter muss die ganze Stadt stehen.“

Der „Bus auf Abruf“ soll, so erklärt der Spitzenkandidat, die etablierten Linien ergänzen – und Leerfahrten reduzieren. Die Rede ist von einem intelligenten System, das es Menschen erlaubt, zu Hause abgeholt zu werden, und auf der Fahrt zum Ziel weitere Fahrgäste aufsammelt. So individuell und flexibel wie möglich. Für selbstfahrende Fahrzeuge sehe er die Zeit aber noch nicht reif, sagt CDU-Spitzenkandidat Torben Kruhmann.