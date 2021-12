Krippenweg lädt zum Rätseln ein

Aus welcher Stadt stammt Josef? Wo suchen die Sterndeuter nach dem neugeborenen König? Und was steht heute an dem Ort, wo Jesus geboren ist? Die Antworten bekommen Kinder und ihre Eltern beim Weihnachtsweg.

Die katholische Kirche hat zehn Stationen im Stadtgebiet aufgebaut, an jeder Stelle ist ein Teil der Weihnachtsgeschichte – von der Verkündigung bis zur Flucht nach Ägypten – zu sehen. Dazu gibt es einen Rätselbogen, der auf der Internetseite der katholischen Kirche herunter geladen werden kann.

An jeder Station des Krippenwegs kann eine Frage beantwortet werden. Aus 22 Buchstaben ergibt sich ein Lösungssatz mit weihnachtlicher Botschaft. Die Stationen bleiben bis Sonntag, 10. Januar stehen, so dass Familien in Viernheim die Weihnachtsbotschaft während der gesamten Ferien entdecken können. su