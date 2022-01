Krippenweg lädt ein

Viernheim. Noch bis Sonntag, 9. Januar, ist der Krippenweg der katholischen Kirche in Viernheim aufgebaut: Unterwegs gibt es zehn Stationen zu entdecken. Die Bilder-Reise führt ins Heilige Land und erzählt von Begegnungen rund um die Geburt Jesu. Der Weg beginnt in der Marien- und endet in der Michaelskirche. An jeder Station ist ein Rätsel zu lösen. Buchstaben aus den Lösungsworten ergeben eine Weihnachtsbotschaft. Wer möchte, kann mit dem Smartphone den QR-Code an jeder Station eingescannen und darüber ergänzende Informationen abrufen. Den Link zum Rätsel und weiteren Informationen zum Krippenweg gibt es auch unter https://bit.ly/31pLfjL. red

