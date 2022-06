Für Gerhard Will und weitere Betroffene bekommt der Name ihrer Straße aufreibenderweise eine andere Bewandtnis: Es ist ein Kreuz, in der Kreuzstraße zu wohnen, seit dort die umfangreichen Kanalarbeiten laufen. Die riesigen Rohre, Entlastungssammler genannt, müssen unter die Straße. So lässt sich zusammenfassen, was uns unser Leser Gerhard Will, wohnhaft ebendort, schildert. Die Stellungnahme

...