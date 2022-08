Kreisklasse A2 beendet englische Woche

Viernheim. Die SG Viernheim hat in der Fußball-Kreisklasse A2 Mannheim den schwachen Saisonstart schnell korrigiert. Beim MFC Phönix konnte mit 4:2 überraschend ein Auswärtssieg gefeiert und das Punktekonto ausgeglichen werden. „Man of the match“ war Steven Schreck, der gleich dreimal erfolgreich war.

Am Wochenende findet bereits der dritte Spieltag statt, erstmals sind beide Viernheimer A-Ligisten am Start. Die Reserve der Blau-Grünen empfängt die SG Hemsbach (Sonntag, 13 Uhr), während die Orangenen um 17.30 Uhr gegen den SC Blumenau antreten müssen.

Die Begegnung des TSV Amicitia Viernheim 2 gegen den TSV Schönau am zweiten Spieltag wurde auf kommenden Mittwoch (24. August, 19 Uhr) verlegt.

MFC Phönix – SG Viernheim 2:4 (0:1)

Den Verantwortlichen, aber auch den Spielern der SG Viernheim dürfte am Mittwoch nach dem Schlusspfiff in Mannheim ein Stein vom Herzen gefallen sein. Die drei Zähler sind angesichts des schweren Auftaktprogramms nicht nur für das Punktekonto wertvoll. Mit der Führung durch Steven Schreck (8.) erwischten die Südhessen einen perfekten Start.

Kurz nach der Pause überschlugen sich dann die Ereignisse. Phönix konnte durch Ali Hammoud (47.) und Özkan Mert (53.) nämlich den Spieß umdrehen. Viernheim antwortete durch Schreck schnell mit dem Ausgleich (56.) und derselbe Spieler brachte das Team von Spielertrainer Ralf Dalmus sogar in Führung (77.). Neuzugang Natnael Hayelom Bezabh sorgte in der 89. Minute schließlich für die Entscheidung.

Vorschau

TSV Amicitia 2 – SG Hemsbach (Sonntag, 13 Uhr)

Die Reserve der Blau-Grünen empfängt am Sonntag (13 Uhr) die SG Hemsbach im Waldstadion. Die Bergsträßer konnten am ersten Spieltag bei der SG Viernheim mit 3:1 verdient drei Zähler entführen, waren zuletzt spielfrei.

Natürlich möchte man in der Brundtlandstadt erneut gewinnen, um sich in der Spitzengruppe festzusetzen.

Damit dürften die Gastgeber sicher nicht einverstanden sein. Auch wenn es im letzten Testspiel gegen den TSV Sulzbach trotz des 3:2-Siegs nicht immer nach Wunsch lief, will man mit einem Heimsieg in die Saison starten. Trainer Tobias Kleiner hat einen vorderen Tabellenplatz als Ziel ausgerufen, deshalb würde man gerne alle drei Punkte im Waldstadion behalten.

SG Viernheim – SG Blumenau (Sonntag, 17.30 Uhr)

Auf die Orangenen wartet mit Aufsteiger SG Blumenau eine ganz besondere Herausforderung, denn die Mannheimer sind mit einem 15:0-Sieg beim SV Laudenbach sensationell in die Saison gestartet.

Am Mittwoch reichte es gegen die TSG Lützelsachsen 2 auf eigenem Platz aber nur zu einem glücklichen 2:2-Unentschieden, als in letzter Minute noch der Ausgleich gelang. Die Partie im Viernheimer Familiensportpark wurde auf 17.30 Uhr nach hinten verlegt. JR