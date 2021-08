„Kreisel die bessere Lösung“

Viernheim. Bäume und Gräser sind schon im Winter gerodet worden, die Vorbereitungen für den Rückbau sind abgeschlossen: Im Herbst wird die Wiesenwegbrücke über die Landesstraße L 3111 abgerissen. An dem Knotenpunkt entsteht stattdessen ein Kreisverkehr.

Bürgermeister Matthias Baaß und die Mitarbeiter des Amts für Stadtentwicklung und Umweltplanung informierten am Dienstag vor Ort über den aktuellen Planungsstand der Maßnahme, die von der Stadtverordnetenversammlung im Sommer 2019 angestoßen wurde. Die Brücke „Vie 01“ über die Landesstraße war Ende der 60er Jahre erbaut worden, ursprünglich nur für den landwirtschaftlichen Verkehr. 1974 kam eine zweite Brücke (Vie 02) hinzu, um dem Begegnungsverkehr Rechnung zu tragen.

„Die Brückenbauwerke sind aber nicht ausgelegt für den Verkehr, wie man ihn heute an der Stelle hat, mit der Zufahrt ins Gewerbegebiet und zum Baugebiet Bannholzgraben“, erklärte Frank Ewert, Leiter des Amts für Stadtentwicklung und Umweltplanung. Die Schäden an der Brücke sind mittlerweile so groß, dass eine Sanierung notwendig wäre. „Allerdings ist es für die Stadt die kostengünstigere Lösung, statt einer Sanierung einen Kreisverkehr anzulegen, weil diese Maßnahme bezuschusst wird“, erklärte Matthias Baaß die Entscheidung des Parlaments. Die Zusage des Landes Hessen für den Zuschuss stehe zwar noch aus, man rechne aber in den kommenden Tagen mit der positiven Mitteilung.

Weniger Lärm erwartet

Für eine Sanierung waren 2016 rund 650 000 Euro veranschlagt worden. Die Kosten für den Kreisel liegen bei knapp 1,4 Millionen Euro, davon werden voraussichtlich zwei Drittel bezuschusst, ein Drittel (gut 490 000 Euro) muss die Stadt aufbringen. Auch im Unterhalt ist ein Kreisverkehr deutlich günstiger als das Brückenbauwerk. „Zudem ist der Kreisverkehrsplatz für den gesamten Verkehr, vom Lkw bis zum Fußgänger, die bessere Lösung“, sieht Matthias Baaß die Vorteile in dem Kreisel-Bau. „Auch die Anwohner profitieren, weil der Lärm viel geringer wird, wenn die Lastwagen nicht mehr die Brücke hochfahren“, ergänzte Frank Ewert.

Die Ausschreibung des Projekts ist im Juli erfolgt, in Abstimmung zwischen dem beauftragten Ingenieurbüro Schweiger und Scholz aus Bensheim und dem Amt für Stadtentwicklung und Umweltplanung. Die Vergabe der Bauleistungen ist für September vorgesehen, die Arbeiten sollen im Oktober 2021 beginnen und bis September 2022 abgeschlossen sein.

Im ersten Bauabschnitt wird die Brücke mit Rampen und Dämmen zurückgebaut; dazu muss der gesamte Bereich ein Wochenende voll gesperrt werden. Im zweiten Schritt wird die Fahrbahn ausgebaut, danach folgt im dritten Abschnitt der eigentliche Kreisverkehrsplatz – 32 Meter im Durchmesser. „Wir achten darauf, dass die Landesstraße nicht zu lange gesperrt ist und befahrbar bleibt“, betonte Adalbert Kalus, Bauingenieur im Stadtplanungsamt.

Im letzten Bauabschnitt wird der Geh- und Radweg angelegt. „Wir schließen an der Stelle die Lücke des Radwegs entlang der L 3111“, erklärte Frank Ewert. „Außerdem werden zwei Fußgängerüberwege angelegt, mit Nullabsenkungen und Blindenleitplatten“, wies Verkehrsplaner Carsten Miller auf die geplante Barrierefreiheit hin. Zudem werden die Einmündungen der Alexander-von-Fleming-Straße und der Ohmstraße zurückgebaut. Aus diesen Straßen – künftig Sackgassen mit Wendemöglichkeit – ist keine Zufahrt zur L 3111 mehr möglich.