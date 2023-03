Kreis unterstützt Osterferienangebot

Viernheim. Schüler freuen sich: In diesem Jahr gibt es in Hessen drei Wochen Osterferien. Und damit es Eltern und Kindern nicht langweilig wird, hat die städtische Jugendförderung ihr Angebot für Familien in der schulfreien Zeit kurzerhand erweitert. Alleinerziehende Eltern können mit ihrem Nachwuchs in der dritten Woche der Ferien sechs Tage lang im Freizeithaus „Val Sainte Marie“ in Frankreich verbringen. Die Plätze für Eltern und Kinder sind bereits ausgebucht.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Kreis Bergstraße unterstützt diese Maßnahme im Rahmen des Aktionsprogramms „Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“, ein entsprechender Bewilligungsbescheid des Kreises wurde nun der Stadt im Magistratszimmer übergeben.

„Das Programm wurde noch von der vergangenen Regierung aufgelegt und soll Auswirkungen der Corona-Pandemie mit ihren zahlreichen Einschränkungen bei Jugendlichen und Kindern mildern“, sagte die Erste Kreisbeigeordnete Diana Stolz. Die Hilfe für Viernheim beläuft sich auf 10 535 Euro, insgesamt vergab der Kreis knapp 474 000 Euro an 50 Projekte. Bei der Verteilung des Geldes habe der Kreis „nur neue Projekte ausgewählt, die zudem Kinder und Jugendliche zum Inhalt hatten. Dort haben sich besonders starke Defizite in Sachen des geselligen Zusammenlebens gezeigt. Viernheim hat das mit der Freizeit für Alleinerziehende perfekt umgesetzt“, lobte die Kreisbeigeordnete.

Bürgermeister Matthias Baaß freute sich über die Unterstützung, schließlich muss die Stadt nun weniger Geld dazugeben. „Das ist eine tolle Ergänzung zu den bestehenden Angeboten der Jugendförderung während der Osterferien. Vielleicht behalten wir die Familienfreizeit künftig bei.“

Erholung im ehemaligen Kloster

Sabine Ruth von der Jugendförderung stellte die Maßnahme kurz vor. „Alleinerziehende und ihre Kinder ziehen im Freizeithaus Val Sainte Marie, einem ehemaligen Kloster, ein.“ Es liege idyllisch in einem Tal im Departement Doubs in der Region Franche Comté. Einziger Nachbar sei ein Bauernhof. „Seit 1986 ist es im Besitz des Vereins Rencontres, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, das beeindruckende Gebäude zu pflegen und als Selbstversorgerhaus an Gruppen zu vermieten“, so Sabine Ruth.

Stimmungsvolle Lagerfeuer, gemeinsame Kochaktionen, kreative Projekte, lustige Spieleabende, ein großes Freizeitgelände, Streifzüge durch Wiesen, Wälder und an Bäche sowie interessante Ausflugsziele seien Teil des geplanten Programms.

Dort böten sich Eltern und Kindern ideale Bedingungen, um dem Druck der vergangenen Monate zu entfliehen. Durch die gemeinsamen Erlebnistouren in der Natur sollten das Selbstbewusstsein der Teilnehmenden gestärkt und soziale Kompetenzen gefördert werden, so das Ziel der Reise. Zudem solle den Folgen der Pandemie wie Einsamkeit, Isolation, Depression und der Hilflosigkeit von Kindern und Jugendlichen entgegengewirkt werden.

Eine Köchin sorge – mit Unterstützung der Gruppe – für das leibliche Wohl. Während die Freizeit für die Kinder kostenlos ist, zahlen die erwachsenen Begleitpersonen 70 Euro.