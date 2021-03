Viernheim. Der Kreis Bergstraße meldet am Mittwochabend 51 Neuinfektionen an dem Coronavirus. Neun Fälle entfallen dabei auf Viernheim. Seit Beginn der Pandemie sind in Viernheim insgesamt 1224 Menschen infiziert worden. 1055 Personen gelten als genesen. 22 Personen sind verstorben.

Die Zahl der aktuell Infizierten liegt damit bei 143. Bei den Kontaktermittlungen durch das Gesundheitsamt hat sich herausgestellt, dass eine positiv getestete Person, die als wohnhaft in Viernheim verzeichnet war, ihren Wohnsitz außerhalb des Kreises hat. Der Fall wurde an das zuständige Gesundheitsamt abgegeben. Der Kreis hat die Statistik entsprechend korrigiert.

Außerdem teilt der Kreis Bergstraße mit, dass aktuell eine Kindertagesstätte in Viernheim, eine Gemeinschaftseinrichtung und eine Einrichtung der Wiedereingliederungshilfe von Corona-Fällen betroffen sind. Die Inzidenz im Kreis, also die Zahl der Neuinfektionen in den letzten sieben Tagen, hochgerechnet auf 100 000 Einwohner, liegt bei 107,7. Am Dienstag lag die Inzidenz noch bei 113,23 und ist damit leicht gesunken. kur