Kreis: Keine acht Wochen

Viernheim. Die Reparatur der abgerissenen Decke im Lehrer-Trakt der AvH haben begonnen. Das haben wir am 30. Juni berichtet. Mit dem Zusatz: nach acht Wochen. Auf unsere Nachfrage beim Kreis, warum das so lange gedauert hat, antwortet nun die Pressestelle: „Wir möchten zunächst deutlich darauf hinweisen, dass die Arbeiten keineswegs erst nach acht Wochen begannen. Vielmehr ist der Eigenbetrieb Schule und Gebäudewirtschaft sofort nach dem Bekanntwerden des Deckenschadens aktiv geworden, um den Schaden zu beheben, und hat die anstehenden Maßnahmen in der erforderlichen Reihenfolge jeweils zeitnah umgesetzt.“

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Diese Redaktion stützt sich bei der Zeitangabe von rund acht Wochen auf die Antwort des Kreises vom 29. Juni auf unsere voraufgegangene Anfrage, was aktuell zur Behebung des Schadens in der AvH geschehe. Sie lautet: „Aktuell nimmt ein qualifiziertes Unternehmen die Demontage der Decke mit allen dazu erforderlichen Maßnahmen vor.“ Naturgemäß müsste doch die Reparatur des Schadens mit der Demontage der Decke beginnen. Der Absturz des Deckenteils ereignete sich in der Nacht auf den 27. April. Die Pressestelle des Kreises schreibt am 29. Juni, „aktuell“ werde die Decke demontiert. Zwischen diesen beiden Daten liegen acht Wochen.

Zur Chronologie schreibt die Pressestelle: „Da es sich bei der Decke um eine OWA Decke handelt, die vor dem Jahr 2000 eingebaut wurde, wurde umgehend ein Schadstoffgutachter hinzugezogen, der am 30. April Raumluftmessungen im Lehrer-Arbeitszimmer sowie in den angrenzenden Bereichen vornehmen konnte. Die Messungen wurden am Montag, 3. Mai, ausgewertet. Seit Donnerstag, 6. Mai, lag ein Sanierungskonzept des Schadstoffgutachters vor. Weitere Sachverständige für Statik und Trockenbauarbeiten wurden sodann hinzugezogen. Die Ergebnisse der entsprechenden Experten-Prüfungen wurden in der 20. Kalenderwoche gemeinsam mit den benötigten Firmen und Beteiligten zusammengetragen und ausgewertet. (Lediglich hier kam es zu einer kleinen zeitlichen Verzögerung: Aufgrund der starken Baukonjunktur waren verständlicherweise nicht alle Experten ad hoc verfügbar.) Am 28. Mai begannen die Rückbaumaßnahmen.“

Schulleiterin Cornelia Kohl hat uns am 29. Juni bestätigt, dass die Reparatur „jetzt“ begonnen habe.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2