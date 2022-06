Kreativität in der Natur

Viernheim. Den Kurs „Adventure Paint: Zeichnen und Malen in der Natur“ bietet die Volkshochschule (VHS) am Samstag, 25. Juni, von 11 bis 14.30 Uhr, im Vogelpark, Industriestraße 32, an. Die Teilnehmer ziehen dabei mit ihrem Skizzenblock los, um die Welt zu erkunden, teilt die städtische Presse- und Informationsstelle mit. Sie erlernen neue Techniken und beschäftigen sich mit Komposition, Licht und Schatten sowie der Darstellung von Oberflächenstrukturen.

Mitzubringen sind ein Skizzenbuch, Aquarellfarbe, weiche Pinsel, Bleistifte in verschiedenen Stärken, ein Wasserbecher sowie eine Flasche. Die Kursleitung übernimmt Chilja Engelhard. Die Gebühr beträgt 17 Euro. Anmeldungen nimmt die Volkshochschule unter der Telefonnummer 06204/98 84 04 oder über die Internetseite vhs-viernheim.de entgegen. red

