Kreative Überraschungen

Viernheim. „Was für ein Wetter, nur schnell rein“, rufen sich einige Passanten vor dem Bürgerhaus zu. Während sich am Wochenende Sonne und Regen abwechseln, flanieren die Besucher im großen Saal in aller Ruhe und geschützt über den Ostermarkt des Hobbykünstlervereins. Die rund 40 Aussteller sind aus Viernheim, aber auch aus dem Odenwald, Worms und Frankfurt gekommen. Sabine Schramek, Erste Vorsitzende des Hobbykünstlervereins, zeigt sich erleichtert: „Nach der Corona-Zeit geht es jetzt wieder richtig los.“

Im vergangenen Jahr wurde der Verein von der Krise hart getroffen. „Eine Woche vor dem Markt kam die Absage. Wir blieben auf den Kosten sitzen“, erinnert sich Schramek. Umso mehr freut sie sich jetzt über die Resonanz. „Jeder darf bei uns mitmachen. Die einzige Voraussetzung ist, dass er seine Sachen selbst gemacht hat. Es darf kein Wiederverkauf sein.“ Denn der Verein hat das Ziel, dass Menschen ihr Hobby pflegen und an andere weitergeben. So ist es erwünscht, dass die Aussteller ihre Fertigkeiten am Stand demonstrieren. Schramek macht es vor: Ihr Hobby ist die Herstellung von Kerzen. Kindern erklärt sie die verschiedenen Sorten von Wachs. „Man muss Stumpen von Kerzen nicht wegwerfen, sondern kann die Reste wiederverwenden“, betont sie. In der Nähe stricken Stephanie Maaß und ihre Mutter Gabriele Socken. Vor 20 Jahren hat Gabriele Maaß das Hobby entdeckt: „Ich wollte das Rauchen aufgeben. Da mussten meine Hände beschäftigt sein. Also habe ich angefangen, Babysocken zu stricken.“ Ihre Tochter Stephanie hat bald mitgemacht: „Ich wollte vor dem Fernseher weniger knabbern.“ Für ein Paar Socken benötigen die Strickerinnen etwa eine Woche.

Olena Dekina stammt aus der ukrainischen Stadt Odessa und ist nach Deutschland geflüchtet. In ihrer Heimat ist Kunsthandwerk im Alltag üblich. „Das ist in der Ukraine trendy. Die Menschen kaufen sich im Second-Hand-Shop gebrauchte Kleidung und bemalen sie dann“, erklärt ihr Begleiter Karl Martin. Für den Markt hat die Lehrerin aus Glasperlen Hals- und Armketten, Ringe und Ohrringe gefertigt.

Puppen aus Schurwolle

Nicole Jakob aus Birkenau ist oft unterwegs und entdeckt dabei Schönheiten im Alltag. Mit den Fotos hat sie Postkarten und Geschenkanhänger gestaltet. Beate Mendyk aus Weinheim zeigt in Kursen, wie man Puppen aus biozertifiziertem Trikotstoff und Schurwolle näht. „Wenn Kinder die Puppen in den Armen halten, werden sie dank der Schurwollfüllung warm.“ Für die Puppen fertigt die frühere Fachkraft für Handarbeit Mützen, Röcke, Hosen, Jacken und Stiefel: „Ich nähe auch meine eigene Kleidung selbst. Aber das Nähen der Puppenkleidung ist schwieriger, weil alles so klein ist.“

Melanie Baumgardt aus Stockstadt zaubert ein Lächeln auf die Gesichter der Besucher: Sie verziert Schlüsselanhänger, Kissen zum Chillen, Taschen und anderes mit Schriftzügen. „Das gibt den Gegenständen eine Seele.“ Sie ist zum ersten Mal beim Markt dabei: „Die Orga gibt sich viel Mühe, es ist ein nettes Team.“ Einige Schritte weiter zeigt Audrone Stier Hüte, Schals, Eierwärmer und Tisch-Dekos aus Filz. Die gebürtige Litauerin aus Rauenberg war schon öfter dabei: „Hier treffe ich viele Leute, sie sind freundlich, ich habe Spaß.“ Ursula Rettenbacher zeigt Gästen, wie man aus winzigen Blumentöpfen, Schnur, Perlen und Kugeln mit einem Hasengesicht und Schmetterlingsflügeln als Ohren einen Osterhasen basteln kann. Einige originelle Ideen faszinieren die Besucher: Tanja Dexler präsentiert ihre „gefalteten Bücher“. Dazu schneidet sie dort Muster hinein. Das kann ein Bild oder ein Spruch wie eine Liebeserklärung sein. Monika Schönrock aus Worms hat Kieselsteine am Rhein gesammelt, sortiert und in einen Rahmen aus Schiefer eingefügt. Dann hat sie die „Bilder“ mit einem Herz, Treibgut oder mit einem Hufeisen ergänzt.

Michael Fischer aus dem Modautal stellt Liköre und Marmeladen vor. „Mit Obst aus der Region“, wie er betont. „Latwersch“, Pflaumenmus, oder auch „Schilee“ aus Erdbeeren, Trauben, Kirschen oder Pfirsichen kommen bei den Gästen gut an. „Wir sind bekannt für unsere witzigen Namen“, sagt er und lacht.

Zwei Besucherinnen aus Viernheim sind begeistert über das Angebot. „Die Aussteller haben Ideen, dafür braucht es Zeit und Fingerfertigkeit.“ Annika Licht aus Groß-Gerau ist selbst Hobbykünstlerin: „Ich bin gekommen, weil eine Bekannte einen Stand hat. Ich möchte mich umschauen und nächstes Jahr auch mitmachen.“