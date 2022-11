Kreative Ideen sorgen für Begeisterung

Viernheim. Was für ein glücklicher Zufall, dass der Bauleiter der Bundesgartenschau (BuGa) 23 auch Mitglied im Schöpfungskreis der katholischen Kirche Viernheim ist. So konnte Dr. Christian Lerch eine exklusive Führung auf der Baustelle der Bundesgartenschau in Mannheim anbieten.

Neun interessierte Gemeindemitglieder machten sich – CO2-neutral auf dem Drahtesel oder im E-Bus – auf den Weg nach Mannheim und nahmen das BuGa-Gelände in den Blick. Die Mannheimer BuGa will vor allem eins sein: nachhaltig. So werden Kasernen- und Lagergebäude gering baulich verändert, um für die BuGa genutzt zu werden. Aus der Panzer-Reparatur-Halle wird der Empfangs- und Kassenbereich, aus einer Tankstelle ein Kiosk und Erfrischungsareal, aus dem Fernwärmegebäude die Info-Zentrale „Grüner Punkt“, wo es Informationen rund um das Thema Pflanzen und Bäume geben wird.

Beim Rundgang über das Gelände war Christian Lerch die Begeisterung für das Projekt anzumerken – und auch die Teilnehmer waren beeindruckt von dem Geschaffenen und den nachhaltigen Gedanken dahinter. In vorhandene Schienenstränge werden Blumenbeete eingebracht, aus Militärstraßen der Mittelstreifen herausgeschnitten und mit Büschen bepflanzt. Selbst der Beton-Abraum wird nicht weggeworfen, sondern für Eidechsen-Habitate genutzt. Die gigantische U-Halle, mit 21 000 Quadratmetern eine der größten Hallen Deutschlands, wird das Herz der BuGa. Sie wurde zunächst auf 13 000 Quadratmeter reduziert, um die Kaltluftzufuhr im Nordost-Grünzug nicht zu behindern. Das Dach und die Außenwände wurden teilweise abgetragen, um Anpflanzungen an Rankgerüsten zu ermöglichen. Die überdachten Hallenanteile werden unter anderem vom Nationaltheater, der Kunsthalle und dem SWR für Veranstaltungen und Ausstellungen genutzt. Insgesamt wird es rund 4000 Veranstaltungen im Verlauf der BuGa 2023 geben. Ein weiteres Highlight der BuGa ist die drei Kilometer lange Seilbahn, die das Spinelli-Gelände mit dem Luisenpark verbindet, der als Teil der BuGa im Moment renoviert wird. Die Bahn wird nicht dauerhaft in Mannheim bleiben, sie wurde vorher in den Niederlanden verwendet und wird danach nach Österreich verkauft.

Der große Panorama-Steg ist schon an seinem Platz und bietet einen tollen Blick über die Au-Gewässer. Auf dem Gelände sind außerdem diverse Spielplätze gebaut, die die Kreativität der Kleinen fordern und fördern werden, sowie 2023 Bäume eingepflanzt worden. Diese Bäume werden nach der BuGa in Mannheim verteilt, genauso wie die anderen Bepflanzungen. su