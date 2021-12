Daraus hätte ein weiterer größerer Brand in Viernheim werden können: Allerdings hatte eine Familie am Dienstagabend in der Ernst-Reuter-Allee durch einen schnellen Feuerwehreinsatz Glück. Ein Adventskranz war dort in Brand geraten. Glücklicherweise kamen keine Menschen zu Schaden. Und es sei auch kein größerer Sachschaden entstanden, berichtete Feuerwehr-Sprecher Lucas Haas.

Alarmiert

...