Kräutergarten erkundet

Viernheim. Das Museum Viernheim hat viel zu bieten. Museumsleiterin Elke Leinenweber stellte zuletzt dem Grundschulkollegium der Friedrich-Fröbel-Schule (FFS) die Angebote vor. Die Lehrkräfte beschlossen daraufhin, mit allen 20 Grundschulklassen im laufenden Schuljahr dem Museum einen Besuch abzustatten. In den vergangenen Tagen waren die zweiten Klassen im Museum. Antje Gräfe, museumspädagogische Mitarbeiterin, zeigte ihnen im Garten Kräuter wie Salbei, Thymian oder Lavendel. Anschließend stellten sie mit den Kräutern Seife her. Die FFS hat hierfür die vorhandenen Mittel des Corona-Aufholprogramm „Löwenstark“ des Landes Hessen in Anspruch genommen, so dass für die Kinder keine Kosten entstehen. red

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1