Kradfahrer schwer verletzt

Viernheim. In der Stadt hat sich ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei fuhr der 19 Jahre alte Mann aus Mannheim die Saarlandstraße entlang. Zeitgleich fuhr eine 39 Jahre alte Autofahrerin aus Viernheim aus einer Ausfahrt heraus und übersah dabei vermutlich den jungen Kradfahrer. Es kam zur Kollision zwischen beiden Fahrzeugen wodurch der Mannheimer über die Motorhaube des Autos geschleudert und schwer verletzt wurde. Eine andere Verkehrsteilnehmerin hielt an und leistete dem Zweiradfahrer Erste Hilfe.

„Gaffer“ an Unfallort

Der 19-Jährige wurde in ein Mannheimer Krankenhaus gebracht. Wegen der Rettung sowie der Unfallaufnahme kam es in der Saarlandstraße zu Verkehrsbehinderungen. Es befanden sich am Freitagabend zudem etwa 30 Schaulustige vor Ort, sie störten die Rettung und behinderten die Unfallaufnahme, wie es von der Polizei heißt. Die Behörde prüft nun, ob Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten durch das Verhalten der „Gaffer“ erfüllt wurden. pol

