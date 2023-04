Viernheim. Im Rahmen der „Denk neu. Denk Rad“-Kampagne der Stadt Viernheim findet ein kostenloser Rad-Check am Samstag, 15. April, auf dem Stadtplatz am Rhein-Neckar-Zentrum (RNZ) statt. Von 10 bis 16 Uhr prüfen drei fachkundige Monteure von Radolino aus Heidelberg in gelockerter Atmosphäre Licht, Bremsen und Schaltung. Bei Bedarf wird die Kette geschmiert, werden die Reifen aufgepumpt und der Sattel richtig eingestellt. Sollte es Mängel geben, die nicht auf die Schnelle zu reparieren sind, werden diese auf einer Liste festgehalten. Diese kann der Teilnehmende dann als Basis für weitere Reparaturen bei einem Fachgeschäft vorzeigen. Das Angebot des Rad-Checks ist kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Angeboten wird der Rad-Check vom RNZ sowie der Wirtschaftsförderung und dem Brundtlandbüro der Stadt Viernheim. Mit dieser Aktion wollen die Akteure gemeinsam auf die Möglichkeit von klimafreundlichen betrieblichen Mobilitätsangeboten hinweisen. Denn das Angebot des Rad-Checks soll nicht nur Shopping-Gäste anlocken, sondern auch Mitarbeitende der Geschäfte des RNZ ansprechen. „Betriebe haben aktiv die Möglichkeit, nachhaltige Mobilitätsformen für ihre Angestellten anzubieten und damit ihre Attraktivität als Arbeitgeber zu steigern“, erläutert Alexander Schwarz, Wirtschaftsförderer der Stadt Viernheim. Und Center-Manager Dani Marquardt ergänzt: „Mit dieser Aktion gehen wir daher gerne mit gutem Beispiel voran und haben darüber hinaus unsere – zum Großteil überdachten – Fahrradparkplätze auf 400 Stück erhöht“. Betriebe für verschiedene nachhaltige Mobilitätsangebote zu gewinnen, ist ein wichtiger Baustein für eine klimafreundliche Mobilitätswende, weiß auch Myriam Buddensiek, Klimaschutzmanagerin des Brundtlandbüros. „Diese Aufgabe gelingt nur als Gemeinschaft, daher freut sich die Stadt Viernheim über das Engagement des Rhein-Neckar-Zentrums.“

Sowohl Besucher als auch Mitarbeitende des Rhein-Neckar-Zentrums haben die Möglichkeit, ihr Fahrrad auf Vordermann bringen zu lassen, um somit sicherer im Straßenverkehr unterwegs zu sein. Und für eine schnelle Pannenhilfe gibt es darüber hinaus an 365 Tagen im Jahr am Eingang P5b (Standort Engelhorn Active Town) eine Fahrradreparaturstation mit Erste-Hilfe-Werkzeug. Weitere Fahrradreparaturstationen im Stadtgebiet befinden sich am Rathaus (Kettelerstraße 3), vor dem Familiensportpark West (Am Sandhöfer Weg 4) und im Eingangsbereich des Vogelparks in der Stadionstraße.

Eine emissionslose und damit klimafreundliche Anreise zum Rhein-Neckar-Zentrum ist zudem mit einem Fahrrad oder Lastenrad von VRNnextbike möglich. Am Stadtplatz befindet sich eine von zehn Viernheimer Stationen des Fahrradverleihsystems. Im Rahmen der Kampagne bietet die Stadt Viernheim und VRNnextbike bis November 2023 ein besonderes Angebot an: Jede erste halbe Stunde mit Start in Viernheim ist mit dem VRNnextbike kostenlos. Dies gilt für 50 Fahrräder und fünf Lastenräder im Stadtgebiet. Einfach die App VRNnextbike herunterladen und den Gutscheincode „VNHM23“ eingeben. red

Info: Weitere Informationen unter www.radfahren-viernheim.de