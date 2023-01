Kostenloser Lesestoff

Viernheim. Nach den Weihnachtsferien hat die Katholische Öffentliche Bücherei in der Nibelungenschule ab Dienstag, 10. Januar, wieder geöffnet. Zum Sortiment gehören aktuelle Romane aus den Bereichen Krimi und Thriller, Historische Romane und Moderne Unterhaltung. Ratgeber rund um Gesundheit und Ernährung, Kochen und Backen, Basteln und DIY sowie Garten und Outdoor runden das kostenlose Angebot ab.

Für Kinder bis zwölf Jahren gibt es in der Kinderbücherei Bücher für die Allerkleinsten, Bilderbücher, Bücher für Leseanfänger und Leseprofis. Die Sachbücher und Wissens-CDs orientieren sich an den Sachthemen des Schulstoffs in der Grundschule. Die Zeitschrift GEOlino, viele Hörspiele und Hörbücher auf CD sind für weniger lesebegeisterte Kinder sehr gut geeignet. Ab diesem Jahr gibt es für die Kinder ein Sammelheft mit Treuepunkten. Wer fleißig ausleiht und liest, erhält nach Angaben der Bücherei gegen Ende des Schuljahres eine kleine Belohnung.

Die Drachenbücherei ist eine Einrichtung der katholischen Kirche in Viernheim und bereits seit 15 Jahren in der Nibelungenschule beheimatet, was sich im Namen widerspiegelt. Der Zugang erfolgt über die Birkenstraße (durch Foyer und Schulhof). Die Ausleihe ist kostenlos und offen für alle.

Geöffnet ist die Drachenbücherei dienstags und donnerstags von 16 bis 18 Uhr sowie seit diesem Jahr wieder mittwochs von 9 bis 12 Uhr. Daneben ist die Einrichtung im Rahmen der Schülerbetreuung des Lernmobils auch jeden Tag über Mittag und an zwei Nachmittagen geöffnet.

Weitere Informationen gibt es auf der Homepage bistummainz.de/buecherei/viernheim. Immer aktuell informiert wird auch in den sozialen Medien wie Instagram oder Facebook (www.instagram.com/drachenbuecherei). red