Viernheim. Im Garten des Museums wachsen viele Kräuter, vor allem Gewürz- und Heilpflanzen. Bei der Aktion „Köstliches und Kostbares mit Kräutern“ am Sonntag, 7. Mai, von 14 bis 16.30 Uhr, gibt es eine unterhaltsame und informative Erlebnisgeschichte im Kräutergarten, heißt es in der Ankündigung. Das Thema sind Heilkräuter und -pflanzen, die in dieser Jahreszeit häufig vorkommen. Im Anschluss stellen die Teilnehmenden ein kosmetisches Pflegeprodukt her und probieren ein bis zwei Rezepte aus.

Treffpunkt ist der Garten des Museums im Berliner Ring 28, bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung im Gebäude statt. Die Kosten betragen 20 Euro. Anmeldungen sind erforderlich und telefonisch unter 06204/9 29 20 71 oder online unter viernheim.de/museumveranstaltungen möglich. red