Korbjäger gesucht

Viernheim. Der TSV Amicitia Viernheim will junge Korbjäger für den Basketballsport begeistern. Dafür gibt es am Freitag, 9. Juli, ein spezielles Schnuppertraining für Sechs- bis Neunjährige.

Abteilungsleiter Marc Resch stellt das besondere Angebot für Grundschulkinder vor: „Leider sind während der Zeit des Lockdowns in den Einsteiger-Altersklassen U8 und U10 keine Kinder im Alter von sechs bis neun Jahren dazu gekommen, da ja alle zu Hause sitzen mussten. Jetzt ist diese Zeit aber vorbei, und wir möchten gerne auch den Jüngeren die Möglichkeit geben, Basketball zu spielen und zu lernen, wie die Profis auf den Korb zu werfen.“

Die Basketballabteilung führt daher einen Schnupper-Tag am Freitag, 9. Juli, in der Waldsporthalle in Viernheim durch. Alle interessierten Kinder der Jahrgänge 2012 bis 2015 sind um 15.30 Uhr zum Schnuppertraining eingeladen und dürfen in zwei Gruppen ihr Können ausprobieren. Die Jahrgänge 2014/15 werden dabei bis 16.30 Uhr von Hans Herkenne betreut, während sich Matthias Brechtel um die Jahrgänge 2012/13 kümmert. „Wir würden uns freuen, ganz viele Kinder begrüßen zu dürfen“, hofft Resch auf viele zukünftige Korbjäger. su